В Белгороде на пожаре спасли четырех человек
18 марта в 14 часов 01 минуту в Единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра от очевидцев поступило тревожное сообщение: в городе Белгороде на улице Красная горит частный жилой дом. Спасатели обнаружили 4 человек в задымленном помещении, одного пострадавшего пришлось выносить на руках.
Отметим, что к моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена кровля дома. О том, что в доме могут находиться люди, спасателям сообщили соседи.
Войдя в задымленное помещение, огнеборцы пожарно-спасательной части №2 Евгений Кулишов, Константин Косарев, Антон Гиль и Сергей Маркуш бросились на поиск людей. Комнаты были наполнены едким дымом, уже полыхал коридор, горели мебель и личные вещи хозяев.
Но пожарным все же удалось обнаружить четырех человек - женщину и троих мужчин. Один из пострадавших находился в бессознательном состоянии. Его пожарные вынесли на руках и передали бригаде скорой медицинской помощи. Еще троим пострадавшим, которые из-за охватившей их паники и сильного задымления не могли самостоятельно выбраться, огнеборцы помогли сориентироваться и выйти из дома.
Огонь был потушен в течение 30 минут. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС удалось сохранить жизни людей.
ИСТОЧНИК KP.RU