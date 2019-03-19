2019-03-19T11:47:04+03:00
Общество

В Белгороде на пожаре спасли четырех человек

Из горящего дома одного из пострадавших огнеборцам пришлось выносить на руках
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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18 марта в 14 часов 01 минуту в Единую дежурно-диспетчерскую службу областного центра от очевидцев поступило тревожное сообщение: в городе Белгороде на улице Красная горит частный жилой дом. Спасатели обнаружили 4 человек в задымленном помещении, одного пострадавшего пришлось выносить на руках.

Отметим, что к моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена кровля дома. О том, что в доме могут находиться люди, спасателям сообщили соседи.

Войдя в задымленное помещение, огнеборцы пожарно-спасательной части №2 Евгений Кулишов, Константин Косарев, Антон Гиль и Сергей Маркуш бросились на поиск людей. Комнаты были наполнены едким дымом, уже полыхал коридор, горели мебель и личные вещи хозяев.

Но пожарным все же удалось обнаружить четырех человек - женщину и троих мужчин. Один из пострадавших находился в бессознательном состоянии. Его пожарные вынесли на руках и передали бригаде скорой медицинской помощи. Еще троим пострадавшим, которые из-за охватившей их паники и сильного задымления не могли самостоятельно выбраться, огнеборцы помогли сориентироваться и выйти из дома.

Огонь был потушен в течение 30 минут. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС удалось сохранить жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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