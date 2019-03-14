Сегодня в Старом Осколе на пожаре погиб хозяин квартиры

СЕГОДНЯ 18:31 2019-03-14T18:31:30+03:00

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Сегодня, 14 марта, в Старом Осколе горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома в микрорайоне Парковый. После того, как пожар был потушен, 55-летний хозяин квартиры был найден мертвым.

О пожаре в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили очевидцы произошедшего. На место пожара было направлено три караула пожарно-спасательных частей, которые и обнаружили в квартире мертвого хозяина.

В пресс-службе МЧС по Белгородской области сообщили, что причины возгорания и ущерб, нанесённый огнём, будут установлены в течение десяти дней. В соцсетях старооскольцы, обсуждая событие, пишут, что хозяин нередко злоупотреблял спиртным, что, возможно, и стало причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU