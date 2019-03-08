2019-03-08T13:01:57+03:00
Общество

В Белгороде в Университете третьего возраста начинается новый курс

Открытие курса «Здоровье и безопасность» состоится 11 марта в 49-й школе
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в Университете третьего возраста начинается новый курс . Фото из открытых источников.В Белгороде в Университете третьего возраста начинается новый курс . Фото из открытых источников.
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Открытие курса «Здоровье и безопасность» состоится 11 марта в 16 часов в 49-й школе. На курсе расскажут, как сохранить здоровье и избежать несчастных случаев. Перед слушателями университета выступят специалисты областного Центра медицинской профилактики, Комплексного центра социального обслуживания населения города Белгорода, ГИБДД, управления ГОЧС города Белгорода.

Занятия будут проходить в течение марта на базе городских школ. Темы лекций: «Профилактика инфекционных заболеваний», «Влияние внешних факторов на здоровье человека», «Физическая активность для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Соблюдение правил и мер пользования газом в быту», «Безопасность дорожного движения» и другие.

Записаться в Университет можно по адресам: Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62, тел. 33-94-99; Белгород, ул. Королева, д. 8, тел. 52-18-73, 52-57-93, 52-96-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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