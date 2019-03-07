2019-03-07T12:09:48+03:00
Общество

Весной белгородцев ожидает насыщенная спортивная программа

Ирина ТАРАСОВА
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10 марта на Центральном пляже пройдет Открытое первенство по зимнему плаванию.10 марта на Центральном пляже пройдет Открытое первенство по зимнему плаванию.Фото: "КП" Архив
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Весной белгородцев ожидает насыщенная спортивная программа. Об этом рассказали на брифинге в рамках проекта «Городская МедиаСреда» в управлении по физической культуре и спорту администрации города Белгорода.

Так, 10 марта на Центральном пляже пройдет Открытое первенство по зимнему плаванию, посвященное закрытие сезона. К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, регистрация начнется в 9:00. Спортсменам нужно будет преодолеть дистанцию в 25 метров вольным стилем.

В клубе моржей «Белгородец» предупредили, что зимнее плавание – это экстремальный вид спорта. Нужно тщательно готовиться к заплыву. Каждый участник дает письменную расписку, в которой он заявляет о своей личной ответственности. Такая практика используется на международных соревнованиях.

Заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Наталья Тонких анонсировала проведение V Спартакиады пенсионеров, посвященной 65-летию образования Белгородской области. Мероприятие пройдет 23 марта в 11:00 в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной. В программе спартакиады – турнир по настольному теннису, легкая атлетика, дартс, плавание и комбинированная эстафета.

24 марта, в день пятилетия со дня возрождения комплекса ГТО в России, белгородцев приглашают на отборочный тур «Семейного фестиваля ГТО». Соревнования пройдут на базе Шуховского лицея. Заявки на участие необходимо подать до 15 марта в Центр организационно-методического обеспечения ГТО.

Директор Центра организационно-методического обеспечения ГТО в Белгороде Дмитрий Мунтян рассказал, что «каждая команда будет состоять из четырех человек, представителей одной семьи: ребенка, его мамы и папы, а также бабушки или дедушки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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