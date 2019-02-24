СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-24T13:40:31+03:00

Как будут начисляться белгородцам пенсии с 1 апреля. Фото: "КП" Архив

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С 1 апреля около 3,2 миллиона человек, в том числе и жители Белгородской области, апреля получат увеличенную пенсию в результате индексации на 2% прожиточного минимума пенсионера.

В пресс-службе Минтруда России сообщили, что «исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год (8 438 руб.) и за 2017 год (8 315 руб.), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2018 год составил 102%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2019 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2%».

Средний размер социальной пенсии после индексации увеличится до 9 266 рублей, отметили в пресс-службе.

«Расходы на индексацию с 1 апреля 2019 года на 2% больше размеров социальных пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 7 миллиардов рублей до конца текущего года», - добавили в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что одновременно с индексацией социальных пенсий в рамках пенсионного законодательства будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам и членам их семей.

Уточняется, что средний размер пенсии по инвалидности для призывников вырастет до 12 899 рублей, по случаю потери кормильца семьям призывников - до 10 942 рублей.

Проект постановления правительства России «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий» размещен для общественного обсуждения, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU