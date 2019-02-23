2019-02-23T17:50:22+03:00
Общество

Белгородцев приглашают посмотреть праздничный фейерверк

День защитника Отечества в областном центре отметят концертом и огненным шоу
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцев приглашают посмотреть праздничный фейерверк.Белгородцев приглашают посмотреть праздничный фейерверк.Фото: "КП" Архив
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В парке Победы в 16.00 начались праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Как сообщают в мэрии, в 16:00 здесь начался концерт лучших творческих коллективов и солистов города, а в 19.00 праздничную программу завершит фейерверк.

Напомним, что давно установившейся традиции, салют 23 февраля прогремит во всех городах, которым было присвоено звание «Город воинской славы».

Белгородцам, которые примут участие в празднике, следует обратить внимание, что в связи с массовым празднованием Дня защитника Отечества с 15:00 в центре перекрыто движение транспорта по трем улицам: Попова (от улицы Победы до Харьковской), Харьковской (от Попова до Супруновской) и проспект Ватутина (от улицы Победы до улицы Костюкова).

ИСТОЧНИК KP.RU

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