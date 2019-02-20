Белгородец после ссоры с женой испортил чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-20T12:46:58+03:00

Не менее трех ударов получил ни в чем неповинный автомобиль «Рено Меган»

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Ссора 41-летнего жителя Корочанского района произошла по телефону. Он гостил у знакомых в Белгороде, когда позвонила жена. Громко ругаясь, корочанец вышел во двор многоэтажки и нанес не менее трех ударов ни в чем неповинному автомобилю «Ренго Меган», который был припарковал во дворе.

Очевидец произошедшего вызвал полицию и удерживал злоумышленника до приезда правоохранителей. Сумма ущерба составила порядка 20 000 рублей, сообщают в пресс-службе УВМД Белгорода.

Злоумышленнику грозит до 5 лет по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений).

ИСТОЧНИК KP.RU