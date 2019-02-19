2019-02-19T17:44:10+03:00
Общество

В Старом Осколе в спортивно-развлекательном центре «Айсберг» «тушили» пожар

Подразделения старооскольского пожарно-спасательного гарнизона провели пожарно-тактические учения
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Старом Осколе в спортивно-развлекательном центре «Айсберг» прошли пожарно-тактические учения с подразделениями старооскольского пожарно-спасательного гарнизона.

В спортивно-развлекательном центре «Айсберг» располагаются гостиница, ресторан и фитнес-зал. Общая площадь здания - 4 562 квадратных метров. Согласно замыслу учения, возгорание произошло на первом этаже в помещении детской комнаты. Попытка потушить возгорание первичными средствами пожаротушения результатов не принесла. Об условном пожаре персонал центра сообщил в единую-дежурно-диспетчерскую службу и приступил к эвакуации людей.

Первыми на место условного пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 6. На момент их прибытия пожар сопровождался сильным задымлением. Огнеборцы провели разведку, провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня.

Также на место условного пожара прибыли пожарные пожарно-спасательной части № 7, муниципальной пожарно-спасательной части № 59, пожарно-спасательной части № 48 и спасатели поисково-спасательной службы. Для координации действий на месте условного пожара был развернут штаб пожаротушения.

Поставленная перед участниками учения задача была выполнена, условный пожар ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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