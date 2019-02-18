Белгородская областная Дума потратит 800 тысяч на новости

СЕГОДНЯ 12:36 2019-02-18T12:36:02+03:00

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Услуги по изготовлению новостных и информационных материалов о своей деятельности и деятельности депутатов Думы заказала Белгородская областная Дума. Деньги (а это около 800 тысяч рублей) возьмут из областной казны.

Новости должны выходить в телевизионном эфире по будням с 19:00 до 21:00. Планируется, что это будут видеосюжеты, видеоряды с закадровым текстом ведущих информационных программ с видеозаписями выступлений депутатов Белгородской областной Думы или без них, комментариями депутатов.

Оговорено, что телесюжеты должны содержать сведения о работе Белгородской областной Думы с комментариями депутатов (сотрудников аппарата) о событиях жизни области и страны, законах и законопроектах. Также будут сделаны сюжеты об участии депутатов в общественной и политической жизни области и страны.

По условиям закупки в каждом видеосюжете должен содержаться комментарий депутата Белгородской областной Думы по актуальным вопросам.

Определились и с максимальная цена контракта – 799 995 рублей. Контракт действует до 27 декабря текущего года.

Определят телеканал, который будет выполнять задание, 21 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU