2019-02-17T17:21:42+03:00
Общество

Белгородскую область в понедельник накроет метель

В первый день новой рабочей недели в регион придет непогода
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородскую область в понедельник накроет метель.Белгородскую область в понедельник накроет метель.Фото: "КП" Архив
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Метель, гололед при температуре от 0 до -5 градусов ожидает белгородцев с началом новой рабочей недели. Непогода придет в регион с 18 февраля.

В пресс-службе МЧС России по Белгородской области предупреждают, что «в ночь на 18 февраля порывы ветра могут достигать 19 м/с. Пойдет снег. На дорогах вероятна гололедица. Днем осадков не ожидается, ветер немного утихнет – до 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Столбики термометров ночью покажут 2-7 градусов мороза, днем 0-5 градусов ниже нуля».

МЧС призывает белгородцев соблюдать меры безопасности на дорогах. Не следует садиться за руль машины, если она технически не подготовлена к движению в непогоду. Двигаться нужно, учитывая дорожные и природные условия и соблюдая скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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