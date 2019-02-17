СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-17T12:56:06+03:00

В Белгородской области всего за один вечер произошло два серьезных ДПТ.

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Вечером, в 21 час 28 минут 16 февраля о ДТП на трассе «Вергилека-Солнцевка» в Белгородском районе поступил звонок на телефон Единой дежурно-диспетчерской. Сообщали, что произошло столкновение двух автомобилей «УАЗ» и есть пострадавшие.

На место аварии оперативно были направлены специалисты поисково-спасательной служба области и бригада медиков. Выехала группа в составе 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

В тот же вечер, но двумя часами позже, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило заявление о ДТП в Старом Осколе по проспекту Алексея Угарова. Как выяснилось, автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в опору ЛЭП. Пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU