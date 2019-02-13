2019-02-13T15:31:11+03:00
Общество

Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества

Соответствующее распоряжение подписано в администрации города
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества.Где в Белгороде ограничат движение в связи с празднованием Дня защитника Отечества.Фото: "КП" Архив
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Ограничения движения в Белгороде связаны с проведением 23 февраля в районе парка Победы массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, а также обеспечением общественного порядка и безопасности граждан. Соответствующее распоряжение подписано в администрации города.

Так, 22 февраля с 23:00 и до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по улице Попова (от улицы Победы до улицы Харьковская); по улице Харьковская (от улицы Попова до улицы Супруновская).

23 февраля с 15:00 и до окончания мероприятий на указанном участке движение транспорта будет запрещено.

23 февраля с 18:50 до 19:10 на время фейерверка движение транспортных средств будет запрещено по проспекту Ватутина (от улицы Победы до улицы Костюкова).

Водителям предлагается осуществлять движение по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице Преображенская, проспекту Богдана Хмельницкого.

Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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