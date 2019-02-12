В Белгороде культуролог из Эрмитажа расскажет об искусстве голландских живописцев

12 Февр. 09:38 2019-02-12T09:38:22+03:00

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В Белгородском художественном музее пройдут лекции Ирины Войцеховской – культуролога, которая работает в Государственном Эрмитаже и специализируется на темах: «Искусство Нидерландов XV–XVI веков», «Искусство Голландии XVII века», «Искусство Фландрии XVII века». Лекции, который состоятся 14 и 15 февраля, будут посвящены «Золотому веку голландской живописи».

Именно «золотым веком» называют время, когда предметы, которые окружают человека в повседневной жизни, делают быт удобным, уютным и эстетичным. А то, чем мы пользуемся во время работы, отдыха, чем украшаем свои жилища и составляет неотъемлемую часть бытия, стало главными героями полотен художников.

На выставке можно будет узнать, что ни в одной стране мира не было такого трепетного отношения к своему дому, как в Голландии XVII века. Работник Эрмитажа расскажет так же о том, почему милые сердцу голландца комфорт, уют, добротность, чистота в жилище занимали важное место в культуре этого времени.

Познакомиться с голландской живописью посетители смогут не только на лекции, но и на экскурсии по выставке «Радость для всех чувств» из собрания Государственного Эрмитажа.

Предварительная запись по телефону 8 (4722) 58-96-54.

ИСТОЧНИК KP.RU