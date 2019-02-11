Во вторник в Белгородской области ухудшится погода

11 Февр. 15:31 2019-02-11T15:31:58+03:00

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Как сообщает Белгородский гидрометцентр, во вторник, 12 февраля, на Белгородчине будет облачно. Ночью по области ожидаются небольшие моросящие осадки. Днем – местами пройдет дождь и мокрый снег. В некоторых районах ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы 16 метров, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Однако сильных морозов не ожидается: температура воздуха ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем от 1º мороза до 4º со знаком плюс.

ГУ МЧС региона напоминает, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП. Спасатели призывают соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода. А также рекомендует воздержаться от поездок в тумане, либо быть предельно аккуратными на дороге. В случае ЧС незамедлительно обращайтесь по номеру «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU