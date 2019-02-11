2019-02-11T11:30:24+03:00
Общество

В Старом Осколе вновь выступал Владимир Спиваков

Зрители не расходились даже во время антракта
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе вновь выступал Владимир Спиваков.В Старом Осколе вновь выступал Владимир Спиваков.Фото: "КП" Архив
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В Старом Осколе состоялся концерт Национального филармонического оркестра, которым дирижировал Владимир Спиваков. Горожане и гости города уже в который раз получили прекрасную возможность увидеть и познакомиться с творчеством всемирно известного дирижера и скрипача. Зрители не расходились даже во время атракта.

В старооскольском ЦКР «Горняк» на концерте Владимира Спивакова люди сидели на приставных стульях и даже стояли, чтобы только прикоснуться к творчеству знаменитого маэстро. Первое отделении программы было посвящено Испании и, конечно, венцом стало исполнение партии из оперы «Кармен» французского композитора Жоржа Бизе солисткой Московского театра «Новая опера» и Венгерского государственного оперного театра Полиной Шамаевой.

А после антракта зрители слушали сюиту из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского… В завершение программы Владимир Спиваков подарил всем собравшимся вальс Арама Хачатуряна из «Маскарада».

ИСТОЧНИК KP.RU

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