2019-02-06T16:14:17+03:00
Происшествия

В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей

Женщина получила телесные повреждения и была доставлена в городскую больницу
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей.В Белгороде в ДТП на улице Мичурина пострадала 56-летняя пассажирка одного из автомобилей.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде на перекрёстке улицы Мичурина и переулка 1-ый Заводской 6 февраля произошло столкновение автомобилей Renault Logan и УАЗ «Патриот». В результате столкновения 56-летняя пассажирка Renault Logan получила телесные повреждения. Женщина доставлена в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВЛ России по Белгородской области, ДТП произошло около 8 часов утра. 60-летний водитель, управляя спецавтомобилем «УАЗ Патриот», который следовал по улицы Мичурина со стороны проспекта Богдана Хмельницкого в направлении переулка 1-й Заводской, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Renault Logan. За рулем Renault Logan в это время находился 49-летний водитель.

В результате столкновения УАЗ перевернулся и «лёг» на бок. На месте работали медики и сотрудники ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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