В белгородском университете открыт Центр развития интеллектуальных видов спорта

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-06T13:43:46+03:00

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В НИУ «БелГУ» в день 15-летия университетского шахматного клуба состоялось торжественное открытие Центра развития интеллектуальных видов спорта. Участниками открытия стали представители руководства университета, областной администрации, студенты, школьники, их родители, преподаватели и сотрудники вуза. Символично, что красную ленту перерезали дети, которые занимаются шахматами в НИУ «БелГУ».

Выступая перед собравшимися, ректор университета профессор Олег Полухин, отметил, что университет является признанным лидером популяризации интеллектуальных видов спорта среди молодёжи. На всех площадках НИУ «БелГУ» созданы зоны, в которых каждый желающий может сыграть в шахматы или шашки.

Новый Центр – это храм интеллектуальных видов спорта. В нем собраны многочисленные трофеи, завоеванные студентами, преподавателями и детьми, которые занимаются шахматами и шашками в университете, есть специализированная литература, а элементы интерьера выдержаны в шахматно-шашечном стиле.

Для родителей отведено специальное помещение, где они смогут отдохнуть и за чашечкой кофе обсудить успехи своих детей. Занятия по различным интеллектуальным видам спорта: от нард и шашек до шахмат, го и рэндзю, – проводят специалисты университета. Отметим, что во время соревнований центр способен вместить более ста участников.

Почётные гости университета приняли участие в открытии первенства НИУ «БелГУ» по шахматам среди студентов. Турнир является отборочным на чемпионат по шахматам Ассоциации спортивных студенческих клубов России. Соревнования пройдут в течение трёх дней.

ИСТОЧНИК KP.RU