2019-02-05T14:29:47+03:00
Общество

В Белгороде стартовала декларационная кампания-2019

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области напоминает, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде стартовала декларационная кампания-2019.В Белгороде стартовала декларационная кампания-2019.Фото: "КП" Архив
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Специалисты управления доходов бюджета департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области напоминают, что сообщить о доходах, полученных в 2018 году, граждане должны до 30 апреля. Федеральная налоговая служба обращает внимание на то, что с 2019 года действует новая форма налоговой декларации.

Среди тех, кто должен отчитаться о доходах, – индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Подать налоговую декларацию должны также граждане, которые в 2018 году продавали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от близких родственников или доходы из-за границы, сдавали имущество в аренду.

Заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по поданной декларации нужно будет до 15 июля 2019 года.

Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля или не заплатит налог вовремя, предусмотрены штрафные санкции. Размеры штрафов зависят от времени просрочки представления декларации и уплаты налога, а также от суммы неуплаченного налога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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