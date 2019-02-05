В Белгородском регионе набирают кандидатов в пограничники

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-05T11:45:55+03:00

Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям объявило об отборе кандидатов на военную службу по контракту

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Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту в пограничные органы.

Кандидатами могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 38 лет, имеющее высшее или среднее профессиональное образование, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеющие близких родственников за пределами Российской Федерации, годные к военной службе по контракту по результатам медицинского и психофизиологического обследования, соответствующие требованиям по уровню физической подготовки:

граждане Российской Федерации (мужчины), прошедшие военную службу по призыву, с категорией годности в соответствии с записью в военном билете «А», «Б» (по категориям);

граждане Российской Федерации (мужчины), не прошедшие военную службу по призыву, имеющие высшее образование;

граждане Российской Федерации (мужчины и женщины), имеющие высшее образование для комплектования вакантных должностей в международные воздушные пункты пропуска Московской области (Внуково).

При отсутствии вакантных должностей в Пограничном управлении ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, зачисление граждан на военную службу по контракту возможно в другие пограничные органы в любом регионе Российской Федерации и за ее пределами.

Кандидат, зачисленный в Пограничное управление ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на первоначальном этапе по занимаемой должности получает денежное довольствие в размере от 35000 рублей; ему предоставляется основной отпуск с увеличением на 15 суток; засчитывается служба в отделах (пограничных комендатурах, подразделениях пограничного контроля) в выслугу лет 1:1,5.

Более подробная информация размещена на сайте www.fsb.ru в разделе «Справочная информация. Служба и учеба».

Граждане, желающие поступить на военную службу по контракту в органы ФСБ России, обращаются лично по вторникам, четвергам с 14.00 до 16.00 по адресам, ближайшим к месту жительства:

- город Белгород, ул. Студенческая, дом 26;

- Белгородская область, город Валуйки, ул. Октябрьская, дом 15;

- Белгородская область, город Грайворон, ул. Свердлова, дом 9;

- Белгородская область, город Шебекино, ул. Московская, дом 21;

- Белгородская область, пгт Октябрьский, ул. Привокзальная, дом 6;

- Воронежская область, рп Кантемировка, ул. Шевченко, дом 114.

Контактные телефоны (4722) 50-85-83, 50-85-64, 50-85-79.

ИСТОЧНИК KP.RU