Старооскольские моржи на своем «поле» обошли белгородцев и губкинцев
Соревнования среди моржей на реке Оскол, которые прошли 3 февраля на дистанции 25 метров, были разделены на четыре возрастные группы: до 40, до 50, до 60 и свыше 60 лет. Победили старооскольцы. Всего же в заплывах принято участие около 70 моржей. Кроме старооскольцев, в них приняли участие моржи из Белгорода и Губкина.
Победу старооскольцам принесли Артем Корновалов (до 40 лет), Елена Сухорукова (до 50 лет), Людмила Прохорова (до 60 лет), Вячеслав Мальцев и Галина Прасолова (свыше 60 лет).
В личном зачёте у белгородцев первые места заняли Вера Ширяева (до 40 лет), чемпион мира по зимнему плаванию Константин Перепёлкин (до 50 лет) и Александр Виноградов (до 60 лет).
Отметим, что Галине Прасоловой уже 72 года. Она тренируется дважды в неделю: один раз в реке, второй – в бассейне, а также проводит 30-минутную утреннюю зарядку и холодное обливание.
Также в этот день были традиционные состязания в прыжках со скакалкой, подтягивании на перекладине, гиревом спорте. И, конечно, традиционное среди моржей чаепитие, которое завершило праздник.
ИСТОЧНИК KP.RU