2019-02-04T10:56:21+03:00
Общество

Старооскольские моржи на своем «поле» обошли белгородцев и губкинцев

Около 70 спортсменов приняло участие в открытом первенстве по зимнему плаванию на реке Оскол, посвящённом освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков
Ирина ТАРАСОВА
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Старооскольские моржи на своем «поле» обошли белгородцев и губкинцев.Старооскольские моржи на своем «поле» обошли белгородцев и губкинцев.Фото: "КП" Архив
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Соревнования среди моржей на реке Оскол, которые прошли 3 февраля на дистанции 25 метров, были разделены на четыре возрастные группы: до 40, до 50, до 60 и свыше 60 лет. Победили старооскольцы. Всего же в заплывах принято участие около 70 моржей. Кроме старооскольцев, в них приняли участие моржи из Белгорода и Губкина.

Победу старооскольцам принесли Артем Корновалов (до 40 лет), Елена Сухорукова (до 50 лет), Людмила Прохорова (до 60 лет), Вячеслав Мальцев и Галина Прасолова (свыше 60 лет).

В личном зачёте у белгородцев первые места заняли Вера Ширяева (до 40 лет), чемпион мира по зимнему плаванию Константин Перепёлкин (до 50 лет) и Александр Виноградов (до 60 лет).

Отметим, что Галине Прасоловой уже 72 года. Она тренируется дважды в неделю: один раз в реке, второй – в бассейне, а также проводит 30-минутную утреннюю зарядку и холодное обливание.

Также в этот день были традиционные состязания в прыжках со скакалкой, подтягивании на перекладине, гиревом спорте. И, конечно, традиционное среди моржей чаепитие, которое завершило праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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