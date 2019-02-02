В Белгороде судебные приставы подвели итоги работы прошлого года

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-02T13:59:23+03:00

В 2018 году у судебных приставов находились исполнительные производства на сумму более 60 миллиардов рублей

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Об итогах работы Управления федеральной службы судебных приставов по Белгородской области за 2018 год на прошедшей пресс-конференции говорил главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов. Было отмечено, что в прошлом году на исполнении у судебных приставов находилось более 844 тысячи исполнительных производств на сумму более 60 миллиардов рублей.

На пресс-конференции подчеркивалось, что было возбуждено 674531 исполнительное производство на сумму 21 миллиард 329 миллионов 896 тысяч рублей. При этом на 12, 4% увеличилось количество исполнительных производств, возбужденных в отношении физических лиц, на 25,8% - в отношении юридических лиц.

Увеличение количества возбужденных производств произошло, в частности, в отношении физических лиц по судебным актам (на сумму372 миллиона 439 тысяч рублей); по взысканию налоговых платежей с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (3 миллиарда 300 миллионов 707 тысяч рублей); по взысканию с физических лиц кредитной задолженности (8 миллиардов 144 миллиона 67 тысяч рублей; по взысканию коммунальных платежей (675 миллионов 892 тысячи рублей); по взысканию алиментов (651 миллион 930 тысяч рублей); по взысканию заработной платы (195 миллионов 98 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU