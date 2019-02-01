2019-02-01T16:36:41+03:00
Общество

Белгородец хоккейной шайбой разбил бывшей жене голову

После конфликта с экс-супругом женщина попала в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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На днях в полицию из медучреждения поступило сообщение, о поступившей 32-летней пациентке с рассечением головы. Участковые выяснили, что жительница областного центра пострадала во время конфликта с бывшим мужем. По предварительным данным, после очередной ссоры белгородка направилась к выходу, попутно высказывая недовольство в адрес экс-супруга. Разгневанный мужчина схватил со стола хоккейную шайбу и швырнул женщине в затылок.

- Почувствовав себя плохо, женщина самостоятельно вызвала скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД области.

В отношении обидчика белгородки возбуждено уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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