Белгородские рабочие откопали авиабомбу времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-01T09:44:54+03:00

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Один из рабочих Белгорода во время проведения земляных работ на улице Каштановой обнаружил боеприпас весом 50 килограмм. О своей опасной находке рабочие сразу же сообщили в районный отдел полиции. Как выяснилось, авиабомба пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны.

В пресс-службе МЧС России по белгородской области рассказали, что «на место происшествия выехали взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области. Они изъяли 50-килограммовую авиабомбу, вывезли её и ликвидировали на специальном полигоне».

При этом в службе МЧС напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасного предмета или внешне схожего с ним необходимо немедленно звонить в Службу спасения по телефонам: 112, 101 или в полицию по номеру 102. И нив коем случае не пытаться самостоятельно перемещать опасный предмет или производить какие-либо другие действия.

ИСТОЧНИК KP.RU