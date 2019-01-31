2019-01-31T16:40:44+03:00
Общество

Туман, гололед, моросящие осадки сохранятся в Белгородском регионе и в первый день февраля

Спасатели просят быть внимательными пешеходов и особенно водителей автомобилей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона 1 февраля сохранится облачная с прояснениями погода. Местами небольшие моросящие осадки (до 1 мм), туман, гололед. Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает, что при такой погоде нужно быть особо внимательными за рулем автомобиля.

Туман является особо опасным для водителей. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Весь день 1 февраля на дорогах области – гололедица. Ветер юго- восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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