Белгородец получил 7 суток ареста за неуплату штрафа ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:15 2019-01-31T09:15:17+03:00

Штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде должник вовремя не уплатил

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Накануне белгородец был привлечен к административной ответственности и признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему было назначено наказание в виде лишения управления транспортными средствами и выставлен штраф в размере 30 000 рублей, который он вовремя не погасил. Теперь он будет отбывать еще и 7 суток ареста.

Поскольку в установленный законом срок штраф был не оплачен, судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении в отношении должника по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы этого дела пристав направил на рассмотрение в суд.

Теперь водителю-правонарушителю придется не только оплатить штраф. Он будет арестован на 7 суток и проведет их в специализированном приемнике для административно-задержанных. Такое решение вынес мировой судья.

ИСТОЧНИК KP.RU