2019-01-31T09:15:17+03:00
Общество

Белгородец получил 7 суток ареста за неуплату штрафа ГИБДД

Штраф в размере 30 тысяч рублей за управление автомобилем в нетрезвом виде должник вовремя не уплатил
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец получил 7 суток ареста за неуплату штрафа ГИБДД. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородец получил 7 суток ареста за неуплату штрафа ГИБДД. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

Накануне белгородец был привлечен к административной ответственности и признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Ему было назначено наказание в виде лишения управления транспортными средствами и выставлен штраф в размере 30 000 рублей, который он вовремя не погасил. Теперь он будет отбывать еще и 7 суток ареста.

Поскольку в установленный законом срок штраф был не оплачен, судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении в отношении должника по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы этого дела пристав направил на рассмотрение в суд.

Теперь водителю-правонарушителю придется не только оплатить штраф. Он будет арестован на 7 суток и проведет их в специализированном приемнике для административно-задержанных. Такое решение вынес мировой судья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Металлоинвест индексирует заработную плату сотрудников
За 2018 год число пользователей портала Госуслуг возросло на 30%
Сбербанк продлил скидку на ипотеку
Белгородские студенты встретят еще раз Новый год в кругу друзей со всего мира
Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве
Житель Белгорода попался на продаже государственных наград
В Белгороде климатические «качели» могут привести к сходу с крыш снежных масс
До Белгорода докатилась волна ложных сообщений об угрозе жизни людям
Выбор экспертов: Opencard банка «Открытие» - наиболее выгодная
В Белгородской области рухнула крыша в одной из школ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»
Школы Белгорода начинают прием детей в первые классы
В Белгороде охранник одного из торгово-развлекательных центров будет отвечать за жестокое избиение подростка
Белгородские оперативники выявили факт уклонения от налогов на сумму свыше миллиона рублей