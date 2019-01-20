2019-01-20T09:56:25+03:00
Общество

Подростки со страйкбольным оружием напугали жителей Белгорода

Молодым людям, решившим снять видеоролик, пришлось объясняться с полицией
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В субботу, 19 января, жителей Белгорода напугали подростки, решившие снять видеоролик. По предварительным данным, 17-летние юноши арендовали для записи дорогие автомобили с водителями. Помимо двух «Гелендвагенов» и «Ауди А6», они задействовали страйкбольное оружие.

Хотя пистолет и автомат по сути оказались муляжами, экшн получился настоящий. Парни привлекли внимание горожан. Бдительные белгородцы сообщили в полицию о разъезжающих по областному центру вооруженных людях.

Стражи порядка экстренно отреагировали и остановили автомобили в центре города. В итоге креативным юношам пришлось объясняться с полицией. Есть ли какое-то нарушение в действиях молодых людей, еще не известно. Пока правоохранители проводят проверку.

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