В Белгороде в январе расцвела сирень

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-18T12:05:44+03:00

Увидеть эту красоту можно в тепличном комплексе Ботанического сада НИУ «БелГУ»

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В регионе активно ведется реализация проекта «Белгородская сирень», стартовавшего в прошлом году. Университет – активный его участник, создавший в рамках проекта лабораторию генетики и селекции растений.

Именно здесь занимаются выведением новых сортов сирени. Задачи перед учеными стоят уникальные. В частности, увеличить продолжительность цветения сирени, вывести сорт, изменяющий окраску листвы - чтобы растение радовало своим осенним видом.

Цветение сирени зимой сотрудники лаборатории называют изюминкой проекта. Для достижения эффекта цветения сирени зимой сирень из холода переносят сначала в прохладное, а затем в теплое помещение. «Прогревание при температуре в 15-20 градусов и полив пробуждают листовые, а чуть позже и цветочные почки», – поясняет заведующий лабораторией Михаил Третьяков.