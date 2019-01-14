2019-01-14T15:30:30+03:00
Общество

Телефонная шутка может стоить молодой оскольчанке пяти лет лишения свободы

Полицейские вычислили девушку, сообщившую об угрозе взрыва
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В одно из социальных учреждений Старого Оскола 11 января поступило сообщение об угрозе взрыва. Информация об анонимном звонке была передана в службу спасения и полицию. Обследование здания и прилегающей территории показало, что вызов ложный.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Ею оказалась 20-летняя горожанка. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Телефонной хулиганке может грозить до пяти лет лишения свободы.

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