В Валуйках из канализационного люка извлекли ребенка

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:19:15+03:00

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Службе спасения удалось предотвратить трагедию, которая едва не разыгралась в Валуйках на пересечении улиц Тимирязева и Свердлова. Сообщение о том, что он стал свидетелем, как в канализационный люк, засыпанный снегом, провалился ребенок, поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы. Звонил мужчина, который видел, как в люк провалился ребенок.

По указанному адресу незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 18. На месте происшествия один из пожарных спустился в люк глубиной около 3-х метров, поднял ребенка на руки и передал своим коллегам на поверхность.

Спасенного мальчика 2010 года рождения бригада скорой медицинской помощи тут же доставила в Валуйскую центральную районную больницу. К счастью, ребенок сильно не пострадал.