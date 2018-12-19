Житель Белгорода пытался продать очки со скрытой видеокамерой

19 Дек. 13:50 2018-12-19T13:50:34+03:00

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Житель Белгорода обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специальных технических устройств, предназначенных для негласного получения информации). Спецустройство в виде очков со скрытой видеокамерой молодой человек пытался продать в здании железнодорожного вокзала Белгорода.

Как выяснилось в ходе следствия, белгородец в августе 2018 года приобрел через сеть Интернет запрещенное к обороту в России специальное устройство в виде очков с вмонтированной скрытой видеокамерой, предназначенное для негласного получения информации.

Позже он решил его продать, разместив объявление на одном из сайтов в сети Интернет. В ноябре его задержали при попытке продажи устройства сотрудники транспортной полиции.

Действия белгородца подпадают под санкции ст.138.1 УК РФ, предусматривающие максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.