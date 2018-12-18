Следуя на пожар, белгородский сотрудник МЧС стал свидетелем другого пожара и спас на нем человека

18 Дек. 14:06 2018-12-18T14:06:45+03:00

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Белгородский сотрудник МЧС Роман Павлов, направляясь на место пожара для установления всех причин и обстоятельств возгорания, стал свидетелем другого пожара. И за минуту до взрыва газового баллона вынес из пламени потерявшего сознание хозяина дома.

Трагедия разыгралась вечером 4 декабря, когда в садоводческом товариществе «Малиновка» загорелся дом. Роман Павлов, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белгородского района ГУ МЧС РФ по Белгородской области, направлялся на другой пожар в село Крутой Лог, где горел жилой дом. По пути над дачным поселком он заметил яркое зарево. Профессиональное чутье подсказало инспектору свернуть в направлении дач.

Опыт не подвел: на одной из улиц Роман увидел полыхающий жилой дом. Он тут же вызвал подразделения пожарной охраны, а сам направился к горящему зданию. Хозяев жилья возле дома не увидел, что заставило его забеспокоиться. Подойдя поближе, он решил зайти в распахнутую дверь, несмотря на то, что все вокруг полыхало.

В коридоре инспектор увидел лежащего на полу мужчину без сознания, поднял и поспешил на улицу, ведь огонь охватил уже крыльцо, практически преградив путь к спасению.

Как только мужчины оказались на расстоянии нескольких метров от дома, раздался сильный хлопок, и огненная вспышка озарила всё вокруг – это вспыхнул газ. Не успей Роман спасти пострадавшего минутой раньше, последствия этого пожара могли бы быть куда страшнее.

Когда медики забрали пострадавшего, инспектор продолжил путь к месту пожара в селе Крутой Лог. О случившемся Роман рассказывать не спешил, знали об этом лишь немногие коллеги.

Но спустя несколько дней в управлении МЧС раздался телефонный звонок: жена пострадавшего мужчины, которой по счастливой случайности в момент пожара не было дома, разыскивала спасшего ее мужа сотрудника МЧС, чтобы выразить благодарность за его отзывчивость и смелость.