2018-12-15T15:13:56+03:00
Общество

Житель Белгородской области ударил ножом в живот жену

Молодой ревнивец из Чернянского района уже был ранее судим
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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По предварительным данным, потерпевшая и ее обидчик уже несколько месяцев не проживали вместе. Накануне случившегося 21-летний, ранее судимый, супруг с приятелями решил заглянуть в гости к своей жене. Девушка познакомила его со своим новым избранником, за что и поплатилась. Находясь подшофе, ревнивец нанес 27-летней супруге удар в живот кухонным ножом. А потом сам вызвал скорую и терпеливо ждал приезда полиции.

По заключению медицинских работников, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщают в областном УМВД, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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