2018-12-13T13:15:34+03:00
Общество

В Белгороде отметят день рождения органа

Самому большому инструменту филармонии в этом году исполняется 7 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Самому большому инструменту филармонии в этом году исполняется 7 лет. Фото из открытых источников.Самому большому инструменту филармонии в этом году исполняется 7 лет. Фото из открытых источников.
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15 и 16 декабря в Белгородской государственной филармонии будет отмечаться День рождения органа. Самому большому инструменту филармонии в этом году исполняется 7 лет.

Всех белгородцев и гостей города в эти дни ждет насыщенная, по-настоящему праздничная программа под общим названием «Орган объединяет!». Главный хранитель белгородского органа, лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин приготовил множество приятных сюрпризов. Будут видеоролики, небольшая выставочная программа, выступления солистов филармонии, органные сказки и театральные постановки. Но, конечно, главенствовать на этом празднике будет превосходная музыка Баха, Моцарта, Листа, Бизе…

Отметим, что Белгородская государственная филармония в декабре этого года отмечает свой 52-й день рождения. И рада разделить праздничное настроение со своими слушателями.

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