2018-12-13T11:48:00+03:00
Общество

Валуйчанка смертельно ранила мужчину, который хотел от нее детей

Сожитель в ходе ссоры обвинил свою даму в несерьезном к себе отношении
Ирина ТАРАСОВА
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Валуйчанка смертельно ранила мужчину, который хотел от нее детей.Валуйчанка смертельно ранила мужчину, который хотел от нее детей.Фото: "КП" Архив
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В селе Подгорном Валуйского района очередная ссора между 46-летней женщиной и ее 39-летним сожителем закончилась поножовщиной. Мужчина упрекал свою даму за то, что она несерьезно к нему относится и не хочет иметь от него детей. Она в ответ ударила его в грудь, повредив сердце. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

Валуйский межрайонный следственный отдел следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области предъявил обвинение жительнице Валуйского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как выяснило следствие, ссора произошла 5 декабря 2018 года на фоне выпитого. В доме также проживает мать потерпевшего и сестра с семьей. В настоящее время они все допрошены в качестве свидетелей, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства преступления.

По ходатайству следствия обвиняемой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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