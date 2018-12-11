2018-12-11T17:20:30+03:00
Общество

В Белгороде инспекторы ДПС задержали таксиста с поддельными правами и без путевого листа

В отношении автомобилиста возбуждены два уголовных дела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Вечером 7 декабря сотрудники отдельного батальона ДПС остановили на одной из улиц Белгорода водителя такси. За рулем «Рено Логана» находился 42-летний мужчина. Выяснилось, что путевого листа у мужчины нет. Полицейские стали составлять в отношении него административный материал за данное правонарушение и заметили, что права-то ненастоящие. При проверке по базе данных выяснилось, что водительского удостоверения мужчина лишился в 2013-м году за пьянку.

По предварительным данным, после истечения срока лишения он решил не сдавать экзамен для возврата прав и выбрал простой, но криминальный путь – заказал документ через интернет. Для его изготовления белгородец выслал по почте свое фото и личные данные.

Предприимчивому автомобилисту грозит уголовное наказание. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждены аж два уголовных дела. Мужчине инкриминируют пособничество в незаконном изготовлении документа и использование заведомо подложного документа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Губкине автомобилистка протаранила гараж
Губкинца арестовали за смертельное избиение знакомого
Жительница Белгородской области похитила забытый в супермаркете кошелек
Сервис «Ростелеком Лицей» дарит подарки школьникам
На 82-летнюю жительницу Волоконовского района напали с ножом
1 миллион рублей заплатил губкинец, чтобы улететь на родину
В Белгороде на Соборной площади засияла праздничными огнями новогодняя елка
В Алексеевке разваливается жилой дом, который 40 лет простоял без ремонта
«Ростелеком» дарит абонентам год пользования подпиской «Для киноманов»
В Белгородском районе в домах, где живут многодетные семьи, установили дымовые пожарные извещатели
Банк «Открытие» предлагает обмен валют по льготному курсу
100 черно-белых и цветных фотографий из жизни Белгорода 50-х годов увидят белгородцы
В Старом Осколе во время пожара 16 декабря спасли 6 человек
В Вейделевском районе 32-летняя женщина на Фольксвагене улетела в кювет
В Белгороде наградили победителей конкурса «Энергия и человек» - 2018
В Белгороде проходит акция «В новый год – без долгов!»