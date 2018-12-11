2018-12-11T17:20:30+03:00
Общество

В Белгороде инспекторы ДПС задержали таксиста с поддельными правами и без путевого листа

В отношении автомобилиста возбуждены два уголовных дела
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Вечером 7 декабря сотрудники отдельного батальона ДПС остановили на одной из улиц Белгорода водителя такси. За рулем «Рено Логана» находился 42-летний мужчина. Выяснилось, что путевого листа у мужчины нет. Полицейские стали составлять в отношении него административный материал за данное правонарушение и заметили, что права-то ненастоящие. При проверке по базе данных выяснилось, что водительского удостоверения мужчина лишился в 2013-м году за пьянку.

По предварительным данным, после истечения срока лишения он решил не сдавать экзамен для возврата прав и выбрал простой, но криминальный путь – заказал документ через интернет. Для его изготовления белгородец выслал по почте свое фото и личные данные.

Предприимчивому автомобилисту грозит уголовное наказание. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждены аж два уголовных дела. Мужчине инкриминируют пособничество в незаконном изготовлении документа и использование заведомо подложного документа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий
Под Губкином перевернулся большегруз с прицепом
Староосколец украл деньги у одной подруги, чтобы пригласить в ресторан другую
«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» и телеканал Деда Мороза дарят новогоднее настроение
В Белгороде задержали подозреваемого в разбойном нападении на заправку [видео]
Жителю Белгородской области на застолье гость переломал ребра
Белгородцы приняли участие в чемпионате по спортивному программированию
Белгородцам представят выставку открыток
В Белгороде к волонтерскому движению присоединились 3620 человек
С начала года Белгородская транспортная прокуратура направила 6 уголовных дел о взяточничестве в суд
В Белгороде произошло ДТП с двумя легковушками и маршруткой
Полицейские Белгородского района рассказали, как обратиться за госуслугами людям с ограниченными возможностями
В Белгородской области с начала старта операции «Автобус» выявили больше 1000 нарушений
Белгородец нашел на улице банковскую карту и целый день транжирил чужие деньги
В Белгороде торжественно открыли еще один каток