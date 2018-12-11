В Белгороде инспекторы ДПС задержали таксиста с поддельными правами и без путевого листа

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-11T17:20:30+03:00

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Вечером 7 декабря сотрудники отдельного батальона ДПС остановили на одной из улиц Белгорода водителя такси. За рулем «Рено Логана» находился 42-летний мужчина. Выяснилось, что путевого листа у мужчины нет. Полицейские стали составлять в отношении него административный материал за данное правонарушение и заметили, что права-то ненастоящие. При проверке по базе данных выяснилось, что водительского удостоверения мужчина лишился в 2013-м году за пьянку.

По предварительным данным, после истечения срока лишения он решил не сдавать экзамен для возврата прав и выбрал простой, но криминальный путь – заказал документ через интернет. Для его изготовления белгородец выслал по почте свое фото и личные данные.

Предприимчивому автомобилисту грозит уголовное наказание. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении него возбуждены аж два уголовных дела. Мужчине инкриминируют пособничество в незаконном изготовлении документа и использование заведомо подложного документа.