2018-12-08T11:17:02+03:00
Общество

В Белгороде стартовала предновогодняя акция «Ларец добрых дел»

До 24 декабря в областном центре будет проходить общественная акция «Ларец добрых дел», организованная в рамках проекта «Активный горожанин»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде стартовала предновогодняя акция «Ларец добрых дел».В Белгороде стартовала предновогодняя акция «Ларец добрых дел».Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Общественная акция «Ларец добрых дел», организованная в рамках проекта «Активный горожанин», призвана рассказать о жителях Белгорода, которые делают свой город комфортнее и лучше, предоставить возможность самим белгородцам внести предложения, как сделать областно центр уютнее и удобнее.

В рамках акции в городских вузах, ссузах, учреждениях спорта, культуры и социальной защиты населения, а также на заседаниях Советов территорий появятся по три «Ларца добрых дел». Каждый соответствует определенной номинации: «Добрые люди», «Добрые дела» и «Добрые советы».

В ларец «Добрые люди» необходимо будет опускать письма с именами белгородцев, которые занимают активную жизненную позицию, помогают городу и продвигают интересы жителей. В ларец «Добрые дела» – письма о проектах, реализованных на благо города. Третий ларец «Добрые советы» предназначен для сбора предложений, как сделать Белгород комфортнее для жизни.

На портале «Активный горожанин» также можно будет принять участие в акции. Пользователи смогут прислать свои письма по адресу: ag.beladm@yandex.ru.В период проведения акции будут выбраны самые активные пользователи портала, им будет присвоено почетное звание «Неравнодушный житель».

Результаты, полученные в онлайн и офлайн режиме, будут суммироваться. Итоги белгородцы узнают в канун Нового года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Корочанском районе из домов воруют мебель
Белгородские новобранцы приняли присягу в московском Музее Победы
В Белгороде на улице Константина Заслонова днем 7 декабря горел склад
Жуткое ДТП под Старым Осколом – три человека погибли, один в реанимации
На уборку снега в Белгороде вышли105 снегоуборочных машин и 307 рабочих
В Белгородскую область «Россети» инвестируют более 8 миллиардов рублей
То снег, то дождь – на выходных белгородцев ожидает сырая погода
«Серебряное Белогорье» дарит призы победителям новогоднего конкурса
В районе Белгородского автовокзала из-за снега оборвало провода троллейбуса
В Белгородской области автоинспектор получил благодарность за вклад в развитие волонтерского движения
Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»
Жительница Белгородской области ударила сожителя ножом и лечила, пока он не умер
Белгородцев приглашают на открытие солнечной выставки Григория Новикова
Староосколец ошибся и вместо обидчика матери выстрелил в другого мужчину
Белгородский Следком проводит проверку по факту обнаружения в квартире тела подростка
В Белгородском районе пожар в сенохранилище тушили 4 часа
Белгородское управление Роспотребнадзора установило прямую связь с главным Дедом Морозом страны
Староосколец, угнавший ради подруги «КамАЗ» с песком, вновь попал под статью из-за любви
В Строителе Яковлевского района сгорел жигуленок
Полицейские задержали жителя Старого Оскола за кражу… конфет
Эхо войны – полицейские изъяли у белгородца огнестрельный арсенал
В ходе белгородской операции «Должник» 52 водителя оплатили задолженность прямо на дороге
Шуховцы открывают бесплатный ледовый каток для горожан
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков-эмитентов карт «Мир»