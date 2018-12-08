В Белгороде стартовала предновогодняя акция «Ларец добрых дел»

8 Дек. 11:17 2018-12-08T11:17:02+03:00

До 24 декабря в областном центре будет проходить общественная акция «Ларец добрых дел», организованная в рамках проекта «Активный горожанин»

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Общественная акция «Ларец добрых дел», организованная в рамках проекта «Активный горожанин», призвана рассказать о жителях Белгорода, которые делают свой город комфортнее и лучше, предоставить возможность самим белгородцам внести предложения, как сделать областно центр уютнее и удобнее.

В рамках акции в городских вузах, ссузах, учреждениях спорта, культуры и социальной защиты населения, а также на заседаниях Советов территорий появятся по три «Ларца добрых дел». Каждый соответствует определенной номинации: «Добрые люди», «Добрые дела» и «Добрые советы».

В ларец «Добрые люди» необходимо будет опускать письма с именами белгородцев, которые занимают активную жизненную позицию, помогают городу и продвигают интересы жителей. В ларец «Добрые дела» – письма о проектах, реализованных на благо города. Третий ларец «Добрые советы» предназначен для сбора предложений, как сделать Белгород комфортнее для жизни.

На портале «Активный горожанин» также можно будет принять участие в акции. Пользователи смогут прислать свои письма по адресу: ag.beladm@yandex.ru.В период проведения акции будут выбраны самые активные пользователи портала, им будет присвоено почетное звание «Неравнодушный житель».

Результаты, полученные в онлайн и офлайн режиме, будут суммироваться. Итоги белгородцы узнают в канун Нового года.