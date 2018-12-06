В Белгородском районе пожар в сенохранилище тушили 4 часа

СЕГОДНЯ 18:46 2018-12-06T18:46:19+03:00

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В селе Черемошное Белгородского района пожар случился в 20.19. Огонь охватил все помещение сенохранилища. Несмотря на усиленные старания спасателей, возгорания удалось устранить только к полуночи. Предполагаемая причина – поджог.

Еще два пожара в Белгородском районе произошла в селе Крутой Лог. В одном случае загорелся дачный дом. В результате пострадал хозяин дома 1958 года рождения. Для ликвидации пожара понадобился почти час. В другом случае пожар произошел в жилом кирпичном доме. Огонь повредил кровлю на площади 48 квадратных метров. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Огонь был устранен за полтора часа.

В полдень в селе Голубино Новооскольского района по улице Купинка произошёл пожар в жилом доме. Огнём повреждена одна из комнат на площади 9 квадратных метров. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Огнеборцы справились с пожаром за 30 минут. Для ликвидации привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 28, добровольная пожарная команда села Оскольское и добровольная пожарная дружина села Голубино.