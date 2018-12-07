2018-12-07T10:25:48+03:00
Общество

Белгородцев приглашают на открытие солнечной выставки Григория Новикова

В выставочном зале «Родина» 7 декабря состоится открытие выставки художника «Солнце к Рождеству»
Дарья КЛОПОВСКАЯ
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Фото: пресс-служба МБУК Выставочный зал Родина,Фото: пресс-служба МБУК Выставочный зал Родина,
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В выставочном зале «Родина» 7 декабря состоится открытие выставки белгородского художника Григория Новикова «Солнце к Рождеству». В работах Григория Владимировича Новикова всегда есть место свету. Где бы он не находился, он всегда увидит и изобразит солнце.

Морской берег, корабли в порту, старые уютные улочки, чудесные летние цветы и вечерние посиделки за столом... Художник яркими мазками передает то летнее настроение, о котором все мы мечтаем с октября по апрель.

На выставку «Солнце к Рождеству» Григорий Новиков представил работы, написанные с апреля по ноябрь 2018 года в рамках проекта «Пленэрный клуб «Таврида». Клуб был образован 4 года назад для творческих встреч, пленэров, выставок, посвященных прекрасному и удивительному Крыму, его многообразной и неповторимой природе, архитектуре городов.

Белгородцев приглашают на открытие выставки, которое состоится 7 декабря в 17:30 в выставочном зале «Родина». Экспозиция будет работать до 15 января 2018 года.

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