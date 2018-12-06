Под Губкиным сотрудники ДПС спасли замерзающего водителя

6 Дек. 09:36 2018-12-06T09:36:12+03:00

Водитель не справился с управлением в условиях тумана, и его машину занесло в кювет

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На участке автодороги «Лукьяновка - Тим», что под Губкиным, сотрудники ДПС помогли водителю, который пытался своими силами вызволить из снежного плена грузовую «Газель». Выяснилось, что в условиях тумана его машину занесло в кювет.

Водитель не сумел справиться с управлением, его грузовую «Газель» понесло прямо в кювет.

Госавтоинспекторы усадили замерзающего мужчину в свой патрульный автомобиль, а сами вызвали из ближайшего населенного пункта сельскохозяйственную технику. С ее помощью и удалось вытащить автомобиль.