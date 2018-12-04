Как белгородскую компанию принудили заплатить долг по зарплате своему работнику

4 Дек. 09:15 2018-12-04T09:15:09+03:00

Только после вмешательства судебных приставов белгородец получил свои деньги. Фото: "КП" Архив

Только после вмешательства судебных приставов белгородец получил свои деньги

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Белгородская компания, занимающаяся монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, выплатила задолженность по заработной плате бывшему работнику только после применения мер принудительного исполнения. Белгородцу был выплачен долг по заработной плате за 3 месяца в размере 45 тысяч рублей.

Руководству компании направлено постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный добровольный срок будет взыскан исполнительский сбор, а также, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

Но добровольно долг по зарплате должник не оплатил. Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тыс. рублей. Кроме этого, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении в отношении 4 единиц автотранспорта, принадлежащие организации.

Эти меры оказались настолько действенными, что руководство компании выплатило долг своему работнику. Также пришлось заплатить исполнительский сбор.