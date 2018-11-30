2018-11-30T16:23:16+03:00
Общество

В селе Стрелецкое Белгородского района горит склад межкомнатных дверей

В 15.42 участок открытого огня удалось локализовать
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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30 ноября в 14.28 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в селе Стрелецкое Белгородского района в переулке Королёва произошёл пожар на территории склада готовой продукции межкомнатных дверей. Очаг открытого огня удалось локализовать в 15.42.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление из-под кровли здания. Для ликвидации пожара привлечены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1, № 4, № 36 и специализированной пожарно-спасательной части. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Открытый участок огня удалось локализовать. Дальнейшая информация уточняется.

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