В Белгороде на улице Костюкова произошло ДТП с участием маршрутки

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-28T15:24:19+03:00

По предварительным данным, во время движения у автобуса отсоединилось колесо

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 ноября около 13 часов 35 минут на улице Костюкова в Белгороде. Автобус под управлением 34-летнего водителя ехал со стороны Михайловского шоссе в направлении проспекта Ватутина.

По предварительным данным, во время движения маршрутки произошло отсоединение задней колесной пары. В итоге водитель совершил наезд на бордюрное ограждение, расположенное по ходу движения автобуса слева.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что после аварии в лечебное учреждение за оказанием медицинской помощи обратилась 62-летняя пассажирка. В соцсетях также пишут, что ДТП привело к образованию пробки и рекомендуют автомобилистам искать объездные пути. Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства дорожного происшествия.