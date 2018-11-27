В Новом Осколе три человека насмерть отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-27T09:18:03+03:00

Еще один пострадавший доставлен в больницу

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26 ноября в частном доме на улице Пушкина участковый инспектор обнаружил четырех человек без признаков жизни. Как выяснили правоохранительные органы, хозяин дома и две женщины скончались, второго мужчину доставили в больницу.

Причиной трагедии стало нарушение правил пользования газовым оборудованием. По результатам предварительной проверки, которую провели прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы, в доме была самовольно установлена газовая плита. При этом оказалось, что вентканал закрыт и дымоотводящая труба на крыше дома перекрыта кирпичом.

Проводится проверка, сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Белгород».