Белгородский Университет «третьего возраста» проводит набор слушателей

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-17T10:37:14+03:00

С 10 декабря начнет свою работу Университет «третьего возраста»

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Университет «третьего возраста», который стартует с 10 декабря, будет работать по 27 территориям областного центра. Занятия будут проходить по месту жительства на базе общеобразовательных школ, сообщает управление социальной защиты населения администрации Белгорода.

Программа включает следующие курсы: финансовая и правовая грамотность; культура и творчество; здоровье и безопасность; информационное пространство; «Белгородское долголетие». Обучение в университете бесплатное.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: ул. Королева, 8, тел.: 52-18-73, 52-57-93, 52-96-42.

Проект по созданию Университета «третьего возраста» был инициирован городским управлением социальной защиты населения в 2008 году. Ежегодно в нем принимают участие представители старшего поколения с активной жизненной позицией. По традиции обучение слушателей завершается ко Дню пожилого человека 1 октября, отмечает пресс-служба ведомства.