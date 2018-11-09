В Белгороде проходят XVI Международные Иоасафовские образовательные чтения

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-09T16:13:22+03:00

В Белгороде начали свою работу XVI Международные Иоасафовские образовательные чтения. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

С 8 по 20 ноября в Белгороде пройдут секционные заседания в рамках XVI Иоасафовских чтений

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Белгороде начали свою работу XVI Международные Иоасафовские образовательные чтения «Молодежь: свобода и ответственность». С 8 по 20 ноября в Белгороде пройдут секционные заседания в рамках XVI Иоасафовских чтений.

Иоасафовские чтения являются региональным этапом Международных Образовательных Рождественских чтений, которые проходят в Москве под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

8 ноября в образовательно-методическом центре «Преображение» протоирея Олега Кобец говорил с представителями педагогической общественности о роли педагога в воспитании свободы как непреложной ценности».

10 ноября в Свято-Троицком Холковском мужском монастыре пройдет заседание по теме «Воля Божия и воля человеческая – свобода выбора». 13 ноября в Белгородском православной духовной семинарии семинаристы, студенты и преподаватели соберутся обсудить тему «Молодежь: свобода и ответственность». С подробной программой образовательных чтений, работой по секциям можно познакомиться здесь.

Завершит Иоасафские образовательные чтения пленарное заседание, которое пройдет 7 декабря в овальном зале администрации области, на которое соберутся 300 человек.