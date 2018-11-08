В Белгороде на улице Победы во время пожара погиб человек

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-08T09:05:39+03:00

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Звонок в дежурную часть Белгорода поступил 6 ноября в 7.40. Сообщали, что говорит 3-комнатная квартира на последнем этаже 5-этажного кирпичного жилого дома. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, специализированная пожарно-спасательная часть, спасатели города ликвидировали пожар в 8.00. На месте происшествия был обнаружен погибший хозяин квартиры 1932 года рождения.

В этот же день вечером, в 18.32, произошел пожар в селе Береговое Прохоровского района по улице Заводская. Загорелся жилой дом. Огонь полностью уничтожил пристройку, внутри дома закопчены стены и потолок Пожар ликвидирован в 19 часов 20 минут. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 30 и добровольная пожарная дружина села Береговое, сообщает пресс-служба ведомства.