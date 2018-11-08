2018-11-08T09:05:39+03:00
Общество

В Белгороде на улице Победы во время пожара погиб человек

Пожар произошел на последнем этаже 5-этажного кирпичного дома в 3-комнатной квартире
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Береговое Прохоровского района по улице Заводская загорелся жилой дом. Фото МЧС России по Белгородской области.В селе Береговое Прохоровского района по улице Заводская загорелся жилой дом. Фото МЧС России по Белгородской области.
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Звонок в дежурную часть Белгорода поступил 6 ноября в 7.40. Сообщали, что говорит 3-комнатная квартира на последнем этаже 5-этажного кирпичного жилого дома. Дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, специализированная пожарно-спасательная часть, спасатели города ликвидировали пожар в 8.00. На месте происшествия был обнаружен погибший хозяин квартиры 1932 года рождения.

В этот же день вечером, в 18.32, произошел пожар в селе Береговое Прохоровского района по улице Заводская. Загорелся жилой дом. Огонь полностью уничтожил пристройку, внутри дома закопчены стены и потолок Пожар ликвидирован в 19 часов 20 минут. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 30 и добровольная пожарная дружина села Береговое, сообщает пресс-служба ведомства.

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