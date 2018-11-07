Разобраться с налогами белгородцам поможет электронный сервис«Обратиться в ФНС России»

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-07T12:59:29+03:00

О начислении и уплате имущественных налогов можно узнать, открыв вкладку «Обращение о содержании налогового уведомления»

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Получить ответы по наиболее популярным жизненным ситуациям, связанным с начислением и уплатой имущественных налогов физическими лицами, поможет электронный сервис «Обратиться в ФНС России». Для удобства налогоплательщиков в сервисе появилась вкладка «Обращение о содержании налогового уведомления».

Вкладку следует применять при обращении в налоговую инспекцию по вопросам неверной или некорректной информации в налоговом уведомлении.

В открывшейся вкладке пользователь сможет без труда найти нужную ему «жизненную ситуацию»: об объектах налогообложения и расчете налога; о персональных данных; о применении льгот.

Каждый из этих разделов содержит наиболее часто задаваемые налогоплательщиками вопросы. Выбрав интересующий вопрос, необходимо указать номер налогового уведомления, в котором содержатся некорректные сведения, заполнить поле, отметив, в каком именно реквизите документа была допущена ошибка, и указать номер инспекции, которая ее допустила.

В форме обращения есть подсказки, которые упростят и ускорят направление электронного письма в налоговые органы.

Напоминаем, что оплатить налоги на имущество, транспортные средства и земельный налог за 2017 год необходимо не позднее 3 декабря 2018 года.