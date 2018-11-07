2018-11-07T11:53:38+03:00
Общество

В Валуйках сотрудника исправительной колонии №6 поймали на взятке

10 тысяч рублей получил сотрудник исправительного учреждения от заключенного за передачу мобильного телефона
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Валуйках сотрудника исправительной колонии №6 поймали на взятке.В Валуйках сотрудника исправительной колонии №6 поймали на взятке.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В сентябре 2018 года 26-летний сотрудник Валуйской исправительной колонии №6 договорился с осужденным о доставке на территорию колонии мобильного телефона. При этом он знал, что мобильный телефон входит в перечень запрещенных к проносу на территорию предметов. Он передал телефон отбывающему наказание на следующий день, за что получил 10 тысяч рублей.

Сотрудника, превысившего своим должностные полномочия, задержали.

В отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.286, ч.1 ст.291.2 УК РФ (превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество).

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде имущество должников уйдет с молотка
Белгородский государственный университет приглашает на Дни открытых дверей
«Открытие» поддерживает реальный сектор экономики
Разобраться с налогами белгородцам поможет электронный сервис«Обратиться в ФНС России»
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Белгородском районе канализационные стоки льются прямо на участки жителей
Пара из Шебекинского района предстанет перед судом за убийство знакомой
В Белгородской области энергетики автоматизируют участок сети
Внимание: на белгородских дорогах 7 ноября резко ухудшится видимость
В Белгородском регионе на прошлой неделе на пожаре погиб хозяин дома
Пересечение границы в Белгородской области может закончиться уголовным сроком
В Старом Осколе любительница быстрой езды заплатила 53 штрафа ГИБДД
Как житель Белгорода, работавший в охране, решил отомстить своим нанимателям
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
Белгородцам пообещали понижение температур
В Белгороде коммунисты прошли демонстрацией в честь 101-й годовщины Революции
2,5 миллиона рублей собрали белгородцы в рамках акции «Белый цветок»
В Белгороде стало одним парком больше
«Ночь искусств» прошла в Белгороде
На посту белгородского губернатора может сменить крымский генерал
Житель Белгородского района предстанет перед судом за убийство родного брата
День единства в Белгороде – не только повод отдохнуть, но и поработать!
В Белгороде проходят Всероссийские соревнования по тхэквондо
Белгородского чиновника, попавшегося на взятке, уволили из администрации
Жителя Белгородской области будут судить за трудоустройство по поддельному диплому
Белгородскую школьницу наградят за спасение двоих детей