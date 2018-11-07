В Валуйках сотрудника исправительной колонии №6 поймали на взятке

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-07T11:53:38+03:00

10 тысяч рублей получил сотрудник исправительного учреждения от заключенного за передачу мобильного телефона

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В сентябре 2018 года 26-летний сотрудник Валуйской исправительной колонии №6 договорился с осужденным о доставке на территорию колонии мобильного телефона. При этом он знал, что мобильный телефон входит в перечень запрещенных к проносу на территорию предметов. Он передал телефон отбывающему наказание на следующий день, за что получил 10 тысяч рублей.

Сотрудника, превысившего своим должностные полномочия, задержали.

В отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Белгородской области Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.286, ч.1 ст.291.2 УК РФ (превышение должностных полномочий, мелкое взяточничество).

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование уголовного дела продолжается.