2018-11-06T16:17:02+03:00
Общество

Внимание: на белгородских дорогах 7 ноября резко ухудшится видимость

Автомобилистам рекомендуют в условиях тумана значительно снижать скорость движения
Ирина ТАРАСОВА
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В тумане показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Фото МЧС РФ по Белгородской области.В тумане показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Фото МЧС РФ по Белгородской области.
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Белгородский Гидрометцентр на территории Белгородской области 7 ноября прогнозирует переменную облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 3º мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла. При этом регион затянет туманом, и видимость на дорогах значительно ухудшится. Спасатели Главного управления МЧС России по Белгородской области рекомендуют водителям, для безопасной езды в условиях тумана значительно снижать скоростной режим.

Туман является одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов. Это природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля, что способствует увеличению количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами. Иначе водители вас просто не увидят.

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