Внимание: на белгородских дорогах 7 ноября резко ухудшится видимость

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-06T16:17:02+03:00

В тумане показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Фото МЧС РФ по Белгородской области.

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Белгородский Гидрометцентр на территории Белгородской области 7 ноября прогнозирует переменную облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от 3º мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла. При этом регион затянет туманом, и видимость на дорогах значительно ухудшится. Спасатели Главного управления МЧС России по Белгородской области рекомендуют водителям, для безопасной езды в условиях тумана значительно снижать скоростной режим.

Туман является одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов. Это природное явление ограничивает видимость вокруг автомобиля, что способствует увеличению количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 10 километров в час.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами. Иначе водители вас просто не увидят.