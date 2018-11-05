2018-11-05T16:31:17+03:00
Общество

2,5 миллиона рублей собрали белгородцы в рамках акции «Белый цветок»

В праздничном концерте по поводу окончания благотворительного марафона приняли участие лучшие коллективы города
Ирина ТАРАСОВА
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2,5 миллиона рублей собрали белгородцы в рамках акции «Белый цветок».2,5 миллиона рублей собрали белгородцы в рамках акции «Белый цветок».Фото: "КП" Архив
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2,5 миллиона рублей в рамках акции «Белый цветок» собрали белгородцы для лечения тяжелобольных детей. В праздничном концерте по поводу окончания благотворительного марафонам, который состоялся в доме культуры «Энергомаш». приняли участие лучшие коллективы города. Самых активных участников акции наградили благодарственными письмами.

Во время концерта отмечалось, что за время акции в школах, вузах и детских садах провели множество благотворительных ярмарок, концертов и уроков доброты. Средства, которые удалось собрать в ходе акции пойдут на лечение трёх тяжелобольных детей.

Отметим, что акцию «Белый цветок» в Белгороде проводят в шестой раз. За это время удалось помочь 50 больным детям.

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